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Volvo впервые выпустила бронированный кроссовер 

Популярная механика + ещё 7 2 часа назад
Фото: Motor.ru
В отличие от Audi, BMW и Mercedes-Benz, которые бронируют автомобили непосредственно в стенах завода, шведы заключили контракт с именитой немецкой компанией Trasco, выпускающей легковые броневики уже несколько десятков лет. Volvo будет поставлять машинокомплекты для сборки из Торсланда в Бремен, а продаваться бронированные «Вольво» будут в салонах официальных дилеров марки. Разумеется, заводская гарантия полностью сохраняется.
Первым плодом шведско-немецкой кооперации стал кроссовер Volvo XC90 T6 AWD Armoured. Автомобиль защищён по классу VR8 стандарта VPAM BRV 2009/ERV 2010 и способен противостоять выстрелам из автомата Калашникова бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62 миллиметра и подрыву 15 килограммов тротила в двух метрах от кузова на высоте один метр от земли. Защита серьёзная, но это не рекорд: Mercedes-Benz сегодня бронируют на заводе по классу VR10, а в сторонних компаниях — по VR11.
Под кузовными панелями XC90 спрятаны листы высокопрочной стали толщиной 10 миллиметров, а многослойные пуленепробиваемые стёкла достигают толщины 50 мм. Днище серьёзно усилено для защиты от подрыва, а за вторым рядом кресел установлена глухая перегородка с аварийным люком. Также модернизирована подвеска и тормоза, а под капотом установлена система пожаротушения, в результате чего кроссовер потяжелел на 1,4 тонны — полная масса автомобиля составляет 4,5 тонны!
Мотор при этом остался прежним: это двухлитровая бензиновая четвёрка с битурбонаддувом мощностью 310 лошадиных сил. Volvo XC90 T6 AWD Armoured появится в продаже в конце нынешнего года, но кроме него Volvo анонсировала выход и более лёгких версий бронированных модификаций кроссоверов XC90 и XC60, которые будут тяжелее стандартных моделей всего на 250 килограммов. Их продажи начнутся в первой половине 2020 года.
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Автоновости , Volvo , Audi , BMW , Volvo XC90 , Mercedes-Benz
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