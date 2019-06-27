Volvo впервые выпустила бронированный кроссовер

BMW и В отличие от Audi Mercedes-Benz , которые бронируют автомобили непосредственно в стенах завода, шведы заключили контракт с именитой немецкой компанией Trasco, выпускающей легковые броневики уже несколько десятков лет. Volvo будет поставлять машинокомплекты для сборки из Торсланда в Бремен, а продаваться бронированные «Вольво» будут в салонах официальных дилеров марки. Разумеется, заводская гарантия полностью сохраняется.

Первым плодом шведско-немецкой кооперации стал кроссовер Volvo XC90 T6 AWD Armoured. Автомобиль защищён по классу VR8 стандарта VPAM BRV 2009/ERV 2010 и способен противостоять выстрелам из автомата Калашникова бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62 миллиметра и подрыву 15 килограммов тротила в двух метрах от кузова на высоте один метр от земли. Защита серьёзная, но это не рекорд: Mercedes-Benz сегодня бронируют на заводе по классу VR10, а в сторонних компаниях — по VR11.

Под кузовными панелями XC90 спрятаны листы высокопрочной стали толщиной 10 миллиметров, а многослойные пуленепробиваемые стёкла достигают толщины 50 мм. Днище серьёзно усилено для защиты от подрыва, а за вторым рядом кресел установлена глухая перегородка с аварийным люком. Также модернизирована подвеска и тормоза, а под капотом установлена система пожаротушения, в результате чего кроссовер потяжелел на 1,4 тонны — полная масса автомобиля составляет 4,5 тонны!

Мотор при этом остался прежним: это двухлитровая бензиновая четвёрка с битурбонаддувом мощностью 310 лошадиных сил. Volvo XC90 T6 AWD Armoured появится в продаже в конце нынешнего года, но кроме него Volvo анонсировала выход и более лёгких версий бронированных модификаций кроссоверов XC90 и XC60, которые будут тяжелее стандартных моделей всего на 250 килограммов. Их продажи начнутся в первой половине 2020 года.