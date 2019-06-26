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На Крымском мосту зафиксирован рекорд превышения скорости 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комплекс фотофиксации нарушений на Крымском мосту зарегистрировал рекордное превышение скорости за время существования переправы, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на заявление начальника Центра фиксации республиканского ГИБДД Дмитрия Леонтьева.
«Максимальная скорость была 243 километра в час на Крымском мосту. Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью», — отметил автоинспектор.
При этом Леонтьев подчеркнул, что на такой скорости основная опасность исходит не от автомобиля, а от водителя, который, проезжая по мосту впервые, не знает состояние дорожного полотна и не осведомлён о возможных дефектах проезжей части.
Начальник Центра фиксации нарушений напомнил, что на переправе установлены десять автоматических комплексов, которые следят за движением потока.
«На то расстояние достаточно. Там (на мосту — ред.) скорость движения определена, достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться», — подчеркнул Леонтьев.
В настоящее время максимально разрешённая скорость на Крымском мосту составляет 90 км/ч.
Комментарии
Автоновости , Дмитрий Леонтьев , ГИБДД , РИА Новости
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