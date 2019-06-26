Объявлены цены на модернизированный Land Rover Discovery Sport для России

Премьера обновлённого «Диско Спорта» состоялась месяц назад. Кроссовер почти не изменился снаружи, но получил изменённый интерьер и даже новое шасси, как у свежего «Эвока».

Автомобиль оснащается двухлитровыми турбомоторами: бензиновые агрегаты развивают 200 или 249 л. с., а дизели — 150 или 180 сил. У всех машин для российского рынка — девятиступенчатый «автомат» и полный привод.

Стартовая цена — 2 930 000 рублей за машину с турбодизелем мощностью 150 л. с. По сравнению с предыдущей версией модели Discovery Sport подорожал на 80 тысяч рублей.

Поставки новых кроссоверов в Россию начнутся осенью этого года.