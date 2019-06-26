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Объявлены цены на модернизированный Land Rover Discovery Sport для России 

Wroom.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Автостат
Российское представительство компании Jaguar Land Rover объявило о начале приёма заказов на модернизированный кроссовер Land Rover Discovery Sport и опубликовало прайс-лист на модель.
Премьера обновлённого «Диско Спорта» состоялась месяц назад. Кроссовер почти не изменился снаружи, но получил изменённый интерьер и даже новое шасси, как у свежего «Эвока».
Автомобиль оснащается двухлитровыми турбомоторами: бензиновые агрегаты развивают 200 или 249 л. с., а дизели — 150 или 180 сил. У всех машин для российского рынка — девятиступенчатый «автомат» и полный привод.
Стартовая цена — 2 930 000 рублей за машину с турбодизелем мощностью 150 л. с. По сравнению с предыдущей версией модели Discovery Sport подорожал на 80 тысяч рублей.
Поставки новых кроссоверов в Россию начнутся осенью этого года.
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