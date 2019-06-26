Путин потребовал разобраться с ценами на дороги

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с достоверностью цен на дорожные работы, передает ТАСС с заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

Он отметил, что «подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются». По мнению президента, это «негативно сказывается» как на качестве дорог, так и на сроках строительства.

Путин поручил заинтересованным ведомствам «разобраться, наконец, в этой ситуации».

Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году планируется увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее 50 процентов. Кроме того, в рамках проекта реализуется федеральный проект «Дорожная сеть», на который направлено 4,4 триллиона рублей. Он охватит 104 городских агломерации, в которых проживает почти половина населения страны. Благодаря проекту будут приведены в порядок почти все дороги в городах и регионах, а также вдвое снижены места концентрации ДТП.