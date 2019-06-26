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Путин выступил с требованием по автомобилистам 

Рамблер + ещё 26 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин отметил, что в России недостаточно дорог высокого качества, при этом подчеркнув, что общая протяжённость трасс первой категории, построенных в стране, с каждым годом растёт, сообщает РИА Новости.
«Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяженность дорог высшей, первой категории, увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 километра, причем главным образом за счет федеральных трасс", — заявил глава государства на заседании Госсовета.
Путин подчеркнул, что на сегодняшний день 83% федеральных трасс полностью соответствуют нормативным требованиям, отметив, что в 2010 году этот показатель составлял 38,6%. При этом президент заметил, что в регионах таких дорог по-прежнему не хватает.
Глава государства в ходе заседания также заявил, что на дорогах не следует «прятать и скрывать» комплексы фото— и видеофиксации нарушений, поскольку их целью является сохранение жизни людей.
«Цель их установки — это снижение аварийности и травматизма на дорогах. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий», — пояснил глава государства.
Путин заметил, что таким образом вместо повышения уровня дисциплины автомобилистов, водителей «подводят под штраф».
Комментарии49
Автоновости , Видео , Владимир Путин , РИА Новости
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