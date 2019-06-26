Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД предложило создать систему рейтинговой оценки автошкол 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Необходимо создать систему рейтинговой оценки автошкол в РФ и повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению, чтобы закрепить динамику снижения ДТП по вине начинающих водителей, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Необходимо создать систему рейтинговой оценки автошкол, которая должна будет применяться при подготовке лицензирующими органами планов проверок. Одновременно нужно повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению, а также объективность внутренних экзаменов", — сказал Колокольцев на заседании Госсовета.
Последние новости
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете Красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями"
Автоновости , Владимир Колокольцев , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин потребовал разобраться с ценами на дороги
Медведев поддержал идею конфискации машин у пьяниц
Автомобилист устроил погоню за медведем
Иностранцев с неоплаченными автоштрафами не пустят в Россию
Путин выступил с требованием по автомобилистам49
Видео
02:20
Путин выступил с требованием по автомобилистам
Автоновости
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:24
Водителей будут лишать прав за грязь
Автоновости Бортжурнал
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение