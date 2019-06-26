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Бензин по 120: эксперты дали неутешительный прогноз по топливу 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов прогнозирует существенный рост прайса на топливо в условиях отсутствия "заморозки" цен.
В июле заканчивается срок действия "заморозки" цен на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельного топливо. Эксперты предрекают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе заправлять машины станет дороже, но мало кто задумывается о более отдаленных сроках и реалиях. Именно об этом заявил Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов и его прогноз слегка пугает.
"Последствия от этого решения правительства можно чётко разделить на две группы — краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные катастрофическими не будут. Цены подрастут, но их темпы не будут сильно превышать уровень инфляции. Учитывая то, что рост цен должен быть плановый, особой катастрофой это выглядеть не будет. К 2024 году мы должны прийти к ценам в 110−120 рублей за литр бензина", — цитирует Хестанова ИА Regnum.
Дело в том, что к 2024 году правительство РФ планирует обнулить экспортные пошлины, результатом чего станет взлет цен на бензин и дизельное топливо до уровня стоимости в странах Евросоюза. Также эксперт называет решение не продлевать заморозку цен логическим элемент движения к отмене экспортной пошлины на моторное топливо.
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Комментарии1
Автоновости , Сергей Хестанов , ЕС , Правительство РФ , РАНХиГС , ИА REGNUM
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