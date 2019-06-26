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В Россию перестанут пускать иностранцев с неоплаченными автоштрафами 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Иностранцы не смогут въезжать в Россию, если у них будут неуплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
"Совместно с Федеральной таможенной службой предстоит создать информационную базу данных. В результате появится возможность контролировать уплату штрафов за нарушение ПДД иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств", — сказал Колокольцев на Государственном совете, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения правил дорожного движения. Суды смогут начать применять документ с момента публикации.
Если владелец транспортного средства закрасил номера либо свел символы на государственном знаке, то суд может лишить его водительских прав на срок до 1 года или назначить штраф до 5000 рублей.
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Комментарии
Автоновости , Владимир Колокольцев , Федеральная таможенная служба , РИА Новости
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