В Россию перестанут пускать иностранцев с неоплаченными автоштрафами

Иностранцы не смогут въезжать в Россию, если у них будут неуплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев

"Совместно с Федеральной таможенной службой предстоит создать информационную базу данных. В результате появится возможность контролировать уплату штрафов за нарушение ПДД иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств", — сказал Колокольцев на Государственном совете, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения правил дорожного движения. Суды смогут начать применять документ с момента публикации.

Если владелец транспортного средства закрасил номера либо свел символы на государственном знаке, то суд может лишить его водительских прав на срок до 1 года или назначить штраф до 5000 рублей.