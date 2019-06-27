Водителям придумали новое наказание за превышение скорости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ужесточить ответственность за превышение скоростного лимита на дорогах. По мнению чиновника, нарушителей необходимо наказывать лишением прав сроком на один год, передает РИА "Новости". В соответствии с действующим КоАП, на водителей, превысивших допустимую скорость на 60 км/ч и больше, может быть наложен штраф либо запрет на управление сроком от четырех месяцев до полугода.

"Порядка 70% ДТП со смертельных исходом происходят по вине водителей, которые нарушают скоростной режим, выезжают на встречную полосу, нарушают правила обгона. Поэтому мы предлагаем за нарушение скоростного режима ввести ответственность вплоть до лишения водительских прав при максимальных показателях нарушения скорости сроком до одного года", — прокомментировал свое предложение Дрозденко на заседании Госсовета, посвященном обсуждению развития дорог и безопасности дорожного движения.

Не исключено, что автора инициативы впечатлил вчерашний случай рекордного превышения скорости на Крымском мосту. Как сообщалось, водитель BMW X6 разогнался до 243 км/ч, не обращая внимания ни на установленные на дороге камеры, ни на табло с ограничением 90 км/ч.

За первые пять месяцев 2019 года превышение скорости стало самым частым нарушением на дорогах России с долей 56%. Статистикой поделился во вторник Центр организации дорожного движения (ЦОДД). При этом в 95 случаях из 100 водителей ловили на превышении на 20-40 км/ч.

Ранее Верховный суд разъяснил постановление о лишении прав за нечитаемые госномера. Из поставления пленума следовало, что табличка с намеренно удаленными или измененными символами будет расцениваться как подложный номер, и такое нарушение будет наказываться в соответствии со ст.12.2 КоАП — лишением прав на срок до одного года.