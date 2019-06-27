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ЦОДД готов выложить в открытый доступ список адресов камер видеофиксац 

Авторадио + ещё 13 3 часа назад
Фото: Max Ovsyannikov / Twitter.com
В Центре организации дорожного движения готовы выложить в открытый доступ список адресов камер видеофиксации. В пресс-службе также сказали, что передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах — они забрендированы, у них яркая зеленая оклейка. Тамже стоят предупреждающие таблички. Накануне Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей. Особенно это касается опасных участков. Президент напомнил, что цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах и сохранение жизни людей.
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