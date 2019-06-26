РБК: представители бизнеса попросили Медведева не повышать тарифы «Платона» до 2020 года

Представители шести отраслевых союзов российского бизнеса направили обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросили перенести индексацию тарифов системы "Платон" с 1 июля 2019 на февраль 2020 года. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на обращение.

"Подписавшие письмо представители отраслевых объединений просят премьер-министра перенести повышение на февраль 2020 года и обозначить дальнейшие сроки его индексации, чтобы избежать негативных последствий и избыточной административной нагрузки на бизнес", — пишет РБК.

Обращение подписали представители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза производителей молока и Российского зернового союза.

Ранее Минтранс сообщил, что тариф системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копейки, до 2,04 рубля за 1 км.

По данным портала, представители бизнеса недовольны тем, что о решении повысить тарифы было объявлено всего за неделю до срока индексации. По их мнению, внезапный рост тарифов приведет к пересмотру действующих соглашений между грузоотправителями и перевозчиками, что вызовет рост цен на перевозку грузов и отразится на потребителях.

Авторы обращения предлагают перенести индексацию тарифов "Платона" с 1 июля 2019 года на февраль 2020 года, но повысить их на 30 копеек вместо 14. Представители бизнеса считают, что информирование о пересмотре тарифов должно происходить за год до их повышения. При этом тарифы должны повышаться только на уровень инфляции.

Система "Платон"

"Платон" — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

В настоящее время тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за 1 км.