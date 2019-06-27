Россиян оценят по стилю вождения

В России в 2021 году появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля, с помощью которого страховые компании будут рассчитывать стоимость страховых полисов ОСАГО и КАСКО для своих клиентов, сообщает РИА Новости. Информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет».

По словам разработчиков, сервис будет относить конкретный автомобиль и его собственника к определённой группе риска. В результате полученными данными будут пользоваться страховщики для расчёта стоимости полисов.

«Для оценки качества вождения используются данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС», — пояснил собеседник агентства, подчеркнув, что сервис станет одним из первых, применяемых на практике.

По данным издания, в базе данных будет собрана информация о ДТП, нарушениях ПДД, а также сведения о частоте вызова техпомоши и эвакуационных служб.

Представитель группы «Автонет» Ярослав Федосеев заявил, что оцениваться будет также индивидуальный стиль вождения, не основанный на частоте нарушений ПДД.