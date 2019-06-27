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Россиян оценят по стилю вождения 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России в 2021 году появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля, с помощью которого страховые компании будут рассчитывать стоимость страховых полисов ОСАГО и КАСКО для своих клиентов, сообщает РИА Новости. Информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет».
По словам разработчиков, сервис будет относить конкретный автомобиль и его собственника к определённой группе риска. В результате полученными данными будут пользоваться страховщики для расчёта стоимости полисов.
«Для оценки качества вождения используются данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС», — пояснил собеседник агентства, подчеркнув, что сервис станет одним из первых, применяемых на практике.
По данным издания, в базе данных будет собрана информация о ДТП, нарушениях ПДД, а также сведения о частоте вызова техпомоши и эвакуационных служб.
Представитель группы «Автонет» Ярослав Федосеев заявил, что оцениваться будет также индивидуальный стиль вождения, не основанный на частоте нарушений ПДД.
«Существуют водители, которые предпочитают ехать 79 км/ч при разрешенной скорости в 60. Сервис позволит классифицировать все типы водителей и передавать данные о вождении страховым компаниям для индивидуального расчёта стоимости полисов», — отметил Федосеев.
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Автоновости , ГИБДД , РИА Новости
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