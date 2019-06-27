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Нетрезвым водителям будет грозить конфискация автомобиля 

Car.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Руководитель российского правительства предложил внести изменения в административный Кодекс, где будет предусмотрена возможность конфискации автомашины у пьяного водителя.
На эту инициативу Дмитрия Медведева, глава Министерства внутренних дел возразил, что в этом случае у собственников появится повод подать иск.
Дело в том, что не всегда за рулем находится владелец транспортного средства. Если водитель, совершивший правонарушение в состоянии алкогольного опьянения не является хозяином авто, то пострадает собственник, который этого правонарушения не совершал. Владимир Колокольцев заметил, что по существующему законодательству собственник транспортного средства имеет право подать против гражданина регрессивный иск.
Идею нового пункта в административное законодательство предложили в Министерстве внутренних дел РФ еще в мае текущего года. В тоже время, руководитель Федерации автовладельцев Российской Федерации, обратил внимание на то, что в результате реализации этого нововведения могут действительно пострадать абсолютно невиновные хозяева автотранспорта.
В середине июня глава государства подписал новый закон в котором ужесточаются наказания в отношении водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Если по вине пьяного водителя пострадавший получит тяжкие телесные повреждения, то максимальный срок лишения свободы, может быть увеличен с 4 до 7 лет.
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Комментарии35
Автоновости , Дмитрий Медведев , Владимир Колокольцев , Правительство РФ , МВД
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