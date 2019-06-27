В России стартовали продажи Lamborghini Huracan Evo

Модель Huracan Evo из «младшей» линейки Lamborghini представляет собой техническую эволюцию суперкара Huracan Performante 2017 года, известного тем, что он перебил рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей, проехав круг за 6 минут 52 секунды и отвоевав у супергибрида Porsche 918 Spyder пять секунд.

Отдача атмосферного двигателя V10 объемом 5,2 литра не изменилась: 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Коробка передач ― семиступенчатый «робот», привод ― полный. С места до 100 км/ч Huracan Evo разгоняется за 2,9 секунды, до 200 км/ч ― за 9 секунд, а максимальная скорость превышает 325 км/ч. На каждую лошадиную силу приходится лишь 2,22 килограмма снаряженной массы.

Главное техническое отличие Huracan Evo от версии Performante ― полноуправляемое шасси. На скорости до 50 км/ч задние колеса подруливают (поворачиваются в противоположную сторону относительно передних), что заметно улучшает маневренность. На высоких скоростях они поворачиваются в ту же сторон, что и передние, обеспечивая большую стабильность при перестроениях.

Другие нововведения ― система управления вектором тяги всех четырех колес, а также блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), отвечающий за объединение всех электронных систем контроля динамики, способный прогнозировать действия и потребности водителя. По оценкам инженеров Lamborghini, аэродинамическая эффективность Evo в шесть раз превышает таковую у обычного Huracan, представленного в 2014 году.

Базовая цена суперкара в России составит 16 500 000 рублей. При этом список опций довольно обширен, но касается прежде всего отделки. Например, стоимость эксклюзивных цветов как опции доходит почти до двух миллионов рублей, а доплата за кованые 20-дюймовые диски (это стандартный размер) достигает 775 180 рублей. Можно заказать только золотистые центральные гайки — они обойдутся в 155 050 рублей.

Среди функциональных опций ― система изменения дорожного просвета для преодоления неровностей. Она в 465 108 рублей. Среди эстетических пунктов отметим прозрачную крышку моторного отсека со светодиодной подсветкой. За нее придется заплатить почти 700 тысяч рублей.

Как и некоторые автомобильные марки более массового сегмента, Lamborghini предлагает сервисные пакеты для Huracan Evo, причем на три года ― бесплатно. Пятилетний пакет включенного регламентного обслуживания и запчастей можно приобрести за миллион рублей. Первые «живые» суперкары будут переданы клиентам в октябре 2019 года.