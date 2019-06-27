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Mitsubishi готовит Lancer Evolution нового поколения 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Поистине ошеломительное известие обнародовало авторитетное британское издание Autocar. Не исключено, что «три бриллианта», получившие доступ к технологиям альянса Renault-Nissan, дадут жизнь спорткару Lancer Evolution одиннадцатой генерации.
Впрочем, адептам старых Evo, в особенности тем, кто справедливо считает шестую генерацию, а также поколения с седьмого по девятое лучшими в истории, рано радоваться. О какой-либо самобытности речи не идет — автомобиль построят на модульной платформе CMF-C/D и нафаршируют его агрегатами от «горячего» хэтчбека Renault Megane RS следующего поколения. То есть, речь идет о «турбочетверке» объемом до 2,0 л, включенной в состав гибридной силовой установки и ориентировочной совокупной отдачей в 340 л.с. В паре с ним будет работать преселективная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
Получается, Renault получит «скорлупу» Mitsubishi? Не совсем! Ожидается, что перспективный Evolution получит полноприводную трансмиссию S-AWC с электронноуправляемыми дифференциалами. Напомним, что «фишкой» прежних «Эво» был задний редуктор AYC (Active Yaw Control), распределяющий тягу между колесами и позволяющий автомобилю буквально ввинчиваться в повороты.
Evolution возглавит палитру новых Lancer, в которую войдет седан и хэтчбек. Сроки появления спорткара и «гражданских» версий пока не называются, но что-то нам подсказывает — произойдет это не раньше пары-тройки лет.
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Автоновости , Renault Megane , Renault , Mitsubishi
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