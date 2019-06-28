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Водителей в Москве просят не парковаться у деревьев и рекламных щитов из-за непогоды 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Водителей в Москве просят быть острожными при парковке и не оставлять автомобили у деревьев и рекламных щитов в связи с непогодой. Об этом в пятницу сообщается на странице "Московского паркинга" в Twitter.
"По прогнозам синоптиков, дождливая и ветреная погода в Москве продлится и сегодня. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций", — говорится в сообщении.
Ранее МЧС предупредило о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. Водителям рекомендовалось снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующих впереди транспортных средств.
В пятницу в Москве ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 13-18 м/с.
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