Водителей в Москве просят не парковаться у деревьев и рекламных щитов из-за непогоды

Водителей в Москве просят быть острожными при парковке и не оставлять автомобили у деревьев и рекламных щитов в связи с непогодой. Об этом в пятницу сообщается на странице "Московского паркинга" в Twitter.

"По прогнозам синоптиков, дождливая и ветреная погода в Москве продлится и сегодня. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций", — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. Водителям рекомендовалось снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующих впереди транспортных средств.

В пятницу в Москве ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 13-18 м/с.