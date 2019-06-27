«Беззаконно»: как объединят каско и ОСАГО

Каско и ОСАГО могут быть объединены без принятия отдельного закона. Об этом, как сообщает RNS, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев

В начале июня в Минфине сообщили, что поддерживают идею концептуально, а ее реализация потребует «переработки» законодательства, в том числе принятия закона о совершенствовании системы тарификации ОСАГО.

«Мы договорились, что ОСАГО будет как оно было», — рассказал Алексей Моисеев сегодня.

По его словам, ранее планировалось добавить в каско положение о рисках, которые есть в ОСАГО, благодаря чему водителю было бы «засчитано» исполнение обязательств по страхованию авто по ущербу третьим лицам после покупки каско.

Теперь же «выяснилось», что Центробанк прорабатывал этот вопрос еще несколько лет назад. По этой причине было решено оставить ОСАГО «как оно было», а работать в направлении, в котором работал ЦБ, — вписать дополнительные риски на обратной стороне полиса ОСАГО.