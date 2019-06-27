Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Беззаконно»: как объединят каско и ОСАГО 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Каско и ОСАГО могут быть объединены без принятия отдельного закона. Об этом, как сообщает RNS, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам юстиции, финансов, экономического развития, а также Центральному банку рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско.
В начале июня в Минфине сообщили, что поддерживают идею концептуально, а ее реализация потребует «переработки» законодательства, в том числе принятия закона о совершенствовании системы тарификации ОСАГО.
«Мы договорились, что ОСАГО будет как оно было», — рассказал Алексей Моисеев сегодня.
По его словам, ранее планировалось добавить в каско положение о рисках, которые есть в ОСАГО, благодаря чему водителю было бы «засчитано» исполнение обязательств по страхованию авто по ущербу третьим лицам после покупки каско.
Теперь же «выяснилось», что Центробанк прорабатывал этот вопрос еще несколько лет назад. По этой причине было решено оставить ОСАГО «как оно было», а работать в направлении, в котором работал ЦБ, — вписать дополнительные риски на обратной стороне полиса ОСАГО.
«Возможно, даже закон не требуется», — добавил Моисеев.
Комментарии
Автоновости , Дмитрий Медведев , Алексей Моисеев , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России стартовали продажи Lamborghini Huracan Evo1
BMW и Toyota выпустят новый Toyota Land Cruiser
Назван средний пробег автомобилей в России
Водителя зажало в автомобиле при аварии на МКАД
В Москве раскроют адреса всех дорожных камер
Видео
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
02:20
Путин выступил с требованием по автомобилистам
Автоновости
02:18
Блогеры показали, как помыть машину на ходу
Бортжурнал
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:24
Водителей будут лишать прав за грязь
Автоновости Бортжурнал
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
03:39
На Крымском мосту «побит» рекорд скорости
Автоновости
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение