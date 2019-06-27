Honda стала «самой американской» маркой

Сайт Сars.com составил рейтинг 15 самых популярных автомобилей американского рынка, собранных на территории страны и обладающих наибольшей локализацией. Девять мест рейтинга заняли автомобили японских производителей Honda (и ее дочерней компании Acura ) и Toyota

Согласно опросу издания Сars.com, большинство американцев обращает внимание на то, где был выпущен автомобиль — для многих важно купить машину, которая поможет внести вклад в развитие экономики страны.

В рейтинге участвовали автомобили 2019 модельного года. Издание проанализировало данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), запросило информацию о продажах и объемах выпуска у автопроизводителей, а также оценило, сколько граждан США задействовано в сборке каждой конкретной машины.

В этом году японской компании Honda вместе с ее подразделением Acura удалось занять сразу шесть мест в первой десятке рейтинга. Остальные четыре места достались американским брендам.

*Рейтинг самых популярных автомобилей США, выпущенных на территории страны: *