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Honda стала «самой американской» маркой 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Сайт Сars.com составил рейтинг 15 самых популярных автомобилей американского рынка, собранных на территории страны и обладающих наибольшей локализацией. Девять мест рейтинга заняли автомобили японских производителей Honda (и ее дочерней компании Acura) и Toyota.
Согласно опросу издания Сars.com, большинство американцев обращает внимание на то, где был выпущен автомобиль — для многих важно купить машину, которая поможет внести вклад в развитие экономики страны.
В рейтинге участвовали автомобили 2019 модельного года. Издание проанализировало данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), запросило информацию о продажах и объемах выпуска у автопроизводителей, а также оценило, сколько граждан США задействовано в сборке каждой конкретной машины.
В этом году японской компании Honda вместе с ее подразделением Acura удалось занять сразу шесть мест в первой десятке рейтинга. Остальные четыре места достались американским брендам.
*Рейтинг самых популярных автомобилей США, выпущенных на территории страны: *
Jeep Cherokee
Honda Odyssey
Honda Ridgeline
Honda Passport
Chevrolet Corvette
Acura MDX
Honda Pilot
Chevrolet Colorado
GMC Canyon
Acura RDX
Chevrolet Camaro
Toyota Avalon
Ford F-150 Honda Accord
Toyota Tundra
Вседорожник Jeep Cherokee второй год подряд возглавляет рейтинг автомобилей американского производства, а три года назад первое место занял Jeep Wrangler. Следующие три места занимают модели «Хонды»: минивэн Odyssey, пикап Ridgeline и новый SUV с тремя рядами сидений Passport. Замыкает пятерку лидеров спорткар Chevrolet Corvette.
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Комментарии
Автоновости , Jeep Cherokee , Jeep , Acura , Chevrolet , Jeep Wrangler , Honda Accord , Chevrolet Colorado , Honda Ridgeline , Acura MDX , Toyota Avalon , Honda Odyssey , GMC Canyon , Toyota , Chevrolet Camaro , Toyota Tundra , Acura RDX , Honda , Chevrolet Corvette , Honda Passport , Honda Pilot , Ford
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