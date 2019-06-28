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Подмосковные власти раскрыли места установки дорожных камер 

Motor.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Власти Подмосковья выложили в открытый доступ карту, на которой отмечены места установки стационарных комплексов фотовидеофиксации. Помимо этого, на официальном сайте опубликован список передвижных камер и координаты их установки.
В списке передвижных камер всего 438 точек, каждая локация сопровождается текстовым описанием расположения и точными координатами. Место установки комплексов может меняться, если появится более аварийно опасный участок.
По данным министерства транспорта, всего в Подмосковье установлено более 1200 стационарных камер и еще 200 передвижных комплексов. Все они контролируются через систему ГЛОНАСС или по GPS-координатам.
За два дня до обнародования карты, 26 июня, президент России Владимир Путин потребовал не скрывать места установки камер и не прятать их, особенно важно, по его словам, делать камеры открытыми на аварийно-опасных участках дороги.
В тот же день, когда президент сделал это заявление, на Крымском мосту был зафиксирован рекорд по превышению скорости — автомобилист разогнался до 243 километров в час, при том, что разрешенная скорость на дороге через Керченский пролив составляет 90 километров в час.
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Комментарии
Автоновости , Владимир Путин , Правительство московской области
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