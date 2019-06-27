Nexia, она же Ravon R3 возвращается в Россию

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства. Выдано оно на автомобиль Ravon Nexia R3: таким образом, один из седанов Ravon снова получил на российском рынке официальный статус. Но означает ли это что он действительно вернется?

В документе в качестве силовой установки для седана упоминается двигатель узбекского производства объемом 1,5 л, развивающий 106 л.с. и 141 Нм крутящего момента, способный потреблять бензин АИ-92. В качестве коробок передач к нему ОТТС предлагает 5-ступенчатую механику и 6-диапазонный автомат. Таким образом, речь идет, по большому счету, о продлении уже существовавшего ОТТС: каких-либо существенных изменений в конструкции Ravon R3 не отмечено.

Заводом-изготовителем по документу является хорошо известное предприятие "Дженерал Моторс Узбекистан" в узбекской Асаке. Но ранее сообщалось, что сборку Ravon могут наладить, по одной информации, на мощностях завода Derways в российском Черкесске, по другой — на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Казахстане, где уже собирают ряд моделей китайской марки JAC. Где именно будут выпускать "Равоны" для рынка нашей страны, пока достоверно не известно.

Нет данных и о точном сроке начала продаж, хотя слухи о том, что марка готовит свою перезагрузку в России, появляются регулярно. Правда, в качестве основных кандидатов на передовую российского рынка называются компактный хэтчбек R2 (ранее известный, как Matiz или Spark) и седан R4 (экс-Chevrolet Cobalt), ситуация же с Nexia R3 до появления ОТТС считалась совсем неопределенной.

Бренд Ravon неофициально ушел с российского рынка в прошлом году, когда весной прекратились поставки, а к осени были распроданы дилерские складские запасы. В качестве основной причины такой затянувшейся истории с возвращением марки называются трудности процесса ценообразования.