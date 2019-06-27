«Штрафы и льготы»: восемь инициатив по изменению жизни автомобилистов

В июне активно обсуждался ряд инициатив, касающихся российских автолюбителей. Среди них — введение новых штрафов, предложения по отмене наказания за тонировку и использовании маткапитала на покупку машины, а также изменение правил оплаты парковки. Об этом пишет Autonews. По данным издания, два предложения, призванных изменить жизнь автомобилистов, касаются штрафов за проезд по платным дорогам и непропуск скорой помощи. правительстве России предложили неоплаченный проезд по платным трассам приравнять к административному правонарушению и предусмотреть штраф в 2,5 тысячи рублей. По данным властей, такие санкции необходимы для запуска технологии free-flow («свободный поток»), благодаря которой не придется останавливаться на пунктах оплаты, что поможет избежать пробок. Фиксировать весь проезжающий транспорт предполагается при помощи специальных рамок с датчиками и камерами, а деньги начнут списывать автоматически со счета автовладельца, отмечается в статье. Законопроект, который вводит новый штраф за непропуск скорой помощи, по данным издания, уже получил поддержку правительства и успешно прошел процедуру первого чтения в Госдуме . Согласно документу, водителей, которые не пропустили машину скорой помощи, начнут штрафовать на 80 тысяч рублей. Также им грозит ограничение свободы на срок до трех лет, а если пациент умрет, то до 4 лет тюрьмы. Представители ГИБДД также предложили создать «черный список» нарушителей. Попавшим в него водителям в ведомстве предложили запретить пользоваться каршерингом или работать в области пассажирских перевозок. Еще одно предложение от МВД России , которое широко обсуждалось в июне, касается изменения Кодекс об административных правонарушениях. Ведомство рассчитывает расширить полномочия инспекторов ДПС и дать им возможность накладывать ограничения на действие водительского удостоверения без суда. Российские законодатели также выступили с рядом инициатив, касающихся автовладельцев. Так, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил ввести онлайн-обжалование штрафов. В свою очередь депутаты «Справедливой России» предложили тратить материнский капитал, в том числе на покупку автомобиля, а депутаты ЛДПР — отменить наказание за тонировку передних стекол, так как, по их мнению, она уменьшает нагрузку на кондиционер летом и помогает защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, отмечается в статье. По данным издания, дебаты в Госдуме вызвало предложение депутатов «Единой России» увеличить с пяти до десяти минут время бесплатной парковки. Это предложение раскритиковал дептранс Москвы, заявивший, что схема организации платных парковок в столице на данный момент является оптимальной.