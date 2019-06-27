Назван средний пробег автомобилей в России 

Среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году составляет 17 500 км. Взяв за основу «свежие» автомобили (до 5 лет), эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг марок с самыми большими и самыми маленькими среднегодовыми пробегами в нашей стране.
Сразу отметим, что статистика рассчитывалась на основании более чем 2 миллионов объявлений о продаже автомобилей в Интернете с учетом корректировки на «скрутку» (искусственное уменьшение пробега).
В первую очередь, это Skoda (20 700 км) и Volkswagen (19 400 км), которые наиболее часто используются в такси. Далее идут Volvo (19 400 км) и Ford (18 800 км). А следом за ними сразу несколько брендов, с очень близкими показателями — Hyundai (17 900 км), LADA (17 900 км), Toyota (17 850 км), Mitsubishi (17 800 км), KIA (17 700 км) и Citroen (17 700 км). Самые минимальные среднегодовые пробеги (до 14 000 км) зафиксированы у Chery, Suzuki и Porsche.