Назван средний пробег автомобилей в России

Среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году составляет 17 500 км. Взяв за основу «свежие» автомобили (до 5 лет), эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг марок с самыми большими и самыми маленькими среднегодовыми пробегами в нашей стране.

Сразу отметим, что статистика рассчитывалась на основании более чем 2 миллионов объявлений о продаже автомобилей в Интернете с учетом корректировки на «скрутку» (искусственное уменьшение пробега).