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Назван средний пробег автомобилей в России 

Автоновости дня 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году составляет 17 500 км. Взяв за основу «свежие» автомобили (до 5 лет), эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг марок с самыми большими и самыми маленькими среднегодовыми пробегами в нашей стране.
Сразу отметим, что статистика рассчитывалась на основании более чем 2 миллионов объявлений о продаже автомобилей в Интернете с учетом корректировки на «скрутку» (искусственное уменьшение пробега).
В первую очередь, это Skoda (20 700 км) и Volkswagen (19 400 км), которые наиболее часто используются в такси. Далее идут Volvo (19 400 км) и Ford (18 800 км). А следом за ними сразу несколько брендов, с очень близкими показателями — Hyundai (17 900 км), LADA (17 900 км), Toyota (17 850 км), Mitsubishi (17 800 км), KIA (17 700 км) и Citroen (17 700 км). Самые минимальные среднегодовые пробеги (до 14 000 км) зафиксированы у Chery, Suzuki и Porsche.
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Автоновости , Hyundai , Volvo , Chery , Citroen , Kia , Suzuki , Lada , Toyota , Volkswagen , Skoda , Mitsubishi , Porsche , Ford
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