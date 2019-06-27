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BMW и Toyota выпустят новый Toyota Land Cruiser 

Автоновости дня 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известно, что японские автомобильные журналы имеют склонность к сногсшибательным слухам — и последний из них заключается в том, что BMW может работать с Toyota над созданием собственной версии Land Cruiser.
BMW и Toyota объединились, чтобы создать новые Toyota Supra и BMW Z4, и, согласно японскому MacX, на который ссылается hamad1two3 в посте Instagram (с момента удаления), оба стремятся расширить свое партнерство на внедорожники.
Утверждается, что клиенты Мюнхена, особенно в России и на Ближнем Востоке, требуют внедорожник с возможностями, аналогичными Land Cruiser, но со всеми роскошными функциями, которые вы ожидаете от BMW.
Самый большой текущий внедорожник BMW — это X7, и, хотя его можно снимать с дороги, он далеко не так прочен, как LX на базе Toyota Land Land Cruiser Lexus. Если бы BMW предоставили платформу Land Cruiser, она могла бы создать внедорожник с законными полномочиями для бездорожья, который мог бы вместить до восьми человек, и все изящества и отделка, найденные в моделях X7 и меньших X.
Мы обратились к обоим автопроизводителям, чтобы узнать, есть ли правда в этих слухах, и сообщим вам, когда мы услышим ответ. Имейте в виду, мы не убеждены, что такая модель действительно произойдет, и предложили бы вам принять эти претензии с небольшим количеством соли.
Тем не менее, не исключено, что Toyota и BMW намерены расширить сотрудничество после успеха Supra и Z4. Делать это на рынке внедорожников имеет смысл, учитывая популярность таких автомобилей.
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Автоновости , Toyota Supra , BMW , Lexus , BMW Z4 , Toyota , Toyota Land Cruiser
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