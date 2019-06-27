Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый кроссовер JAC S3 за 800 тыс. рублей приедет в Россию 

Автоновости дня 2 часа назад
Фото: JAC/ Автоновости дня
Обновленный кроссовер JAC S3, недавно прошедший уже четвертый по счету рестайлинг, появится на российском рынке. Правда, случится это не раньше 2021 года — именно такой срок обозначил «Китайским автомобилям» официальный представитель JAC в России.
Напомним, рестайлинговый JAC S3 дебютировал в апреле этого года в рамках международного автосалона в Шанхае.
Сейчас в России продается одна из самых первых версий модели, выпущенная еще в 2014 году. Машины поставляются к нам из Казахстана, с завода «СарыаркаАвтоПром», который, кстати, выпускает на местный рынок более свежую версию модели с иным расположением хромированных планок на передке.
Последний S3 отличить предшественников еще проще, ибо с четвертой попытки дизайнерам марки все-таки удалось придать машине радикально новый облик. Спереди появились шестиугольная радиаторная решетка с двухъярусной оптикой, как на новом Hyundai Santa Fe, а сзади — другой бампер и более крупные фонари. «В профиль» изменений почти нет, но закрытая задняя стойка, придающая интересный эффект «парящей крыши», делает внешность кроссовера более спортивной и молодежной.
Цены и комплектации обновленного JAC S3, как обычно, объявят ближе к старту продаж. Нынешняя версия кроссовера доступна в России за 749 000 — 909 000 рублей в зависимости от комплектации.
Автоновости дня: последние новости
BMW и Toyota выпустят новый Toyota Land Cruiser Назван средний пробег автомобилей в России В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Santa Fe
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дом на колесах взлетел и врезался в паром в Канаде
В России стартовали продажи Lamborghini Huracan Evo2
BMW и Toyota выпустят новый Toyota Land Cruiser
Назван средний пробег автомобилей в России
Водителя зажало в автомобиле при аварии на МКАД
Видео
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
02:20
Путин выступил с требованием по автомобилистам
Автоновости
02:18
Блогеры показали, как помыть машину на ходу
Бортжурнал
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:24
Водителей будут лишать прав за грязь
Автоновости Бортжурнал
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
03:39
На Крымском мосту «побит» рекорд скорости
Автоновости
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение