Новый кроссовер JAC S3 за 800 тыс. рублей приедет в Россию

Обновленный кроссовер JAC S3, недавно прошедший уже четвертый по счету рестайлинг, появится на российском рынке. Правда, случится это не раньше 2021 года — именно такой срок обозначил «Китайским автомобилям» официальный представитель JAC в России.

Напомним, рестайлинговый JAC S3 дебютировал в апреле этого года в рамках международного автосалона в Шанхае.

Сейчас в России продается одна из самых первых версий модели, выпущенная еще в 2014 году. Машины поставляются к нам из Казахстана, с завода «СарыаркаАвтоПром», который, кстати, выпускает на местный рынок более свежую версию модели с иным расположением хромированных планок на передке.

Последний S3 отличить предшественников еще проще, ибо с четвертой попытки дизайнерам марки все-таки удалось придать машине радикально новый облик. Спереди появились шестиугольная радиаторная решетка с двухъярусной оптикой, как на новом Hyundai Santa Fe, а сзади — другой бампер и более крупные фонари. «В профиль» изменений почти нет, но закрытая задняя стойка, придающая интересный эффект «парящей крыши», делает внешность кроссовера более спортивной и молодежной.

Цены и комплектации обновленного JAC S3, как обычно, объявят ближе к старту продаж. Нынешняя версия кроссовера доступна в России за 749 000 — 909 000 рублей в зависимости от комплектации.