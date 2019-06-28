Раскрыто будущее «ноздрей» BMW

Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.

Были времена, когда характерные "ноздри", украшавшие передок BMW , были изящными, с тонкой хромированной окантовкой и не являлись центром композиции передка. Но сейчас они частенько являются этаким бельмом, а в случае с рестайлинговым седаном 7 серии и большим кроссовером X7 решетки напоминают психологическое оружие — адепты марки падают в обморок, а все остальные стараются поскорее освободить левый ряд.

Ван Хоойдонку пришлось выступить в защиту подобного, критикуемого всем миром, решения. В беседе с австралийским изданием Motoring, он отметил, что больше всего недовольны европейцы, которые не любят выпячивать себя перед другими. Зато это любят жители Поднебесной и арабы. В общем, всем не угодишь.

"С "семеркой" всегда было сложно соответствовать ожиданиям всего мира. Клиенты очень сильно отличаются в Европе, в Китае и на Ближнем Востоке", — говорит дизайнер.

На резонный вопрос, будут ли увеличивать "ноздри" другим моделям BMW до абсурдных размеров, ван Хоойдонк заметил: