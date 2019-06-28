Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыто будущее «ноздрей» BMW 

Авторамблер 31 минуту назад
Фото: Авторамблер
Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.
Были времена, когда характерные "ноздри", украшавшие передок BMW, были изящными, с тонкой хромированной окантовкой и не являлись центром композиции передка. Но сейчас они частенько являются этаким бельмом, а в случае с рестайлинговым седаном 7 серии и большим кроссовером X7 решетки напоминают психологическое оружие — адепты марки падают в обморок, а все остальные стараются поскорее освободить левый ряд.
Ван Хоойдонку пришлось выступить в защиту подобного, критикуемого всем миром, решения. В беседе с австралийским изданием Motoring, он отметил, что больше всего недовольны европейцы, которые не любят выпячивать себя перед другими. Зато это любят жители Поднебесной и арабы. В общем, всем не угодишь.
"С "семеркой" всегда было сложно соответствовать ожиданиям всего мира. Клиенты очень сильно отличаются в Европе, в Китае и на Ближнем Востоке", — говорит дизайнер.
На резонный вопрос, будут ли увеличивать "ноздри" другим моделям BMW до абсурдных размеров, ван Хоойдонк заметил:
"Не волнуйтесь, я не хочу, чтобы машины бренда получили гипертрофированные решетки. Но я надеюсь, вы понимаете, почему мы сделали это с 7 серией, и проблема сама решится в связи с эволюцией вкусов на рынках, где представлена модель".
Авторамблер: последние новости
Это беспредел: Путин запретил прятать дорожные камеры В Госдуме рассказали, как будут лишать прав за нечитаемые номера В Москве раскроют адреса всех дорожных камер
Комментарии
Автоновости , BMW
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП
Водителей в Москве попросили не парковаться у деревьев
Новый кроссовер JAC S3 приедет в Россию
Дом на колесах взлетел и врезался в паром в Канаде
В России стартовали продажи Lamborghini Huracan Evo3
Видео
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
02:20
Путин выступил с требованием по автомобилистам
Автоновости
02:18
Блогеры показали, как помыть машину на ходу
Бортжурнал
01:10
Легковушка устроила ДТП с ослом
ДТП
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:24
Водителей будут лишать прав за грязь
Автоновости Бортжурнал
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
03:39
На Крымском мосту «побит» рекорд скорости
Автоновости
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение