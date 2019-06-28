До России доберется рамный китайский пикап казахской сборки

Компания JAC Motors назвала дату появления на российском рынке пикапа T6: продажи стартуют 1 сентября. В нашу страну автомобили будут поставляться с завода «СарыаркаАвтоПром», расположенного в Казахстане.

Рамный JAC T6 достигает в длину 5325 миллиметров, в ширину — 1880 миллиметров, а в высоту — 1830 миллиметров. Колесная база пикапа равна 3090 миллиметрам. В России модель появится исключительно с полным приводом с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, тогда как на домашнем рынке T6 доступен в том числе с приводом на задние колеса.

Для новинки предусмотрены два наддувных двигателя: бензиновый двухлитровый мотор мощностью 177 лошадиных сил и 136-сильный дизель того же объема. Трансмиссия — только шестиступенчатая «механика».

Цены на модель в JAC раскроют ближе к старту продаж. Пока же известно, что T6 предложат в трех уровнях оснащения. Стандартно пикап укомплектован фронтальными подушками безопасности, задними парктрониками, 17-дюймовыми дисками и кондиционером.

Как сообщает пресс-служба бренда, сертификационные испытания пикапа T6 в России завершились в конце января, а Одобрение типа транспортного средства выдали еще 21 декабря 2018 года.

Пока же бренд JAC представлен на российском рынке двумя кроссоверами — S3 по цене от 749 000 рублей и S5 стоимостью 899 000 рублей.