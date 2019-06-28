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До семи лет: Ужесточение наказания за пьяную езду вступило в силу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российское законодательство стало жестче к пьяным водителям. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс, как сообщает «Коммерсант», вступили в силу сегодня.
Согласно новой редакции 264-й статьи УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», провоцирование пьяным водителем ДТП с пострадавшими, получившими тяжкий вред здоровью, может грозить ему тремя-семью годами лишения свободы.
Срок лишения свободы за это в предыдущей редакции статьи не превышал четыре года, а срок принудительных работ — три (теперь пять лет).
Также закон стал жестче к нетрезвым водителям, спровоцировавшим ДТП с одним (до 12-и вместо пяти лет тюрьмы) и двумя и более (до 15 лет вместо шести) погибшими.
В настоящее время на рассмотрении правительства находится проект закона, в случае принятия которого автомобили водителей, пойманных пьяными за рулем, могут быть конфискованы. Документ подготовило Министерство внутренних дел.
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Автоновости , МВД
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