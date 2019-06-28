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Цены на бензин разморозят через три дня 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Цены на бензин будут разморожены 1 июля, не исключил гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов. Об этом сообщает ТАСС.
Летом 2018 года в России значительно выросли розничные и мелкооптовые цены на топливо. Осенью они были заморожены до 1 июля 2019-го по соглашению правительства с крупными нефтяными компаниями.
«Вроде правительство обещало, что не будет с 1 июля (продлевать действие соглашения. — Прим. ред.)», — заявил Владимир Богданов в ходе сегодняшнего собрания акционеров Сургутнефтегаза.
Он, подчеркнув, что цены на топливо регулирует государство, объяснил, что обещание «вроде» прозвучало на последней встрече нефтяников с вице-премьером Дмитрием Козаком (курирует промышленность и топливно-энергетический комплекс) и министром финансов Антоном Силуановым.
По словам Богданова, кабмин принял такое решение, проанализировав пороговое значение безопасного риска (механизм демпфирования рисков).
Комментарии
Автоновости , Антон Силуанов , Владимир Богданов , Дмитрий Козак , Сургутнефтегаз
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