Цены на бензин разморозят через три дня

Летом 2018 года в России значительно выросли розничные и мелкооптовые цены на топливо. Осенью они были заморожены до 1 июля 2019-го по соглашению правительства с крупными нефтяными компаниями.

«Вроде правительство обещало, что не будет с 1 июля (продлевать действие соглашения. — Прим. ред.)», — заявил Владимир Богданов в ходе сегодняшнего собрания акционеров Сургутнефтегаза.

Он, подчеркнув, что цены на топливо регулирует государство, объяснил, что обещание «вроде» прозвучало на последней встрече нефтяников с вице-премьером Дмитрием Козаком (курирует промышленность и топливно-энергетический комплекс) и министром финансов Антоном Силуановым

По словам Богданова, кабмин принял такое решение, проанализировав пороговое значение безопасного риска (механизм демпфирования рисков).