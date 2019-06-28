Грозный американский соперник BMW M5 обновился

Компания Dodge модернизировала топовую версию Charger SRT Hellcat — теперь в стандартное оснащение спорткара входит widebody-обвес.

Charger нынешнего поколения — модель откровенно старая. Она появилась в 2011 году и к 2015 модельному году обновилась, в особенности обрела новый передок. Но вот, что интересно. Седан по-прежнему остается в строю и пользуется сравнительно стабильным спросом, хотя интерес и снижается. Так, в 2016 году было реализовано 97 110 экземпляров, а в 2018-м — 80 226 машин.

Крайслеровский здоровяк харизматичен, особенно это относится к «заряженной» беспрецедентно мощной модификации SRT Hellcat с 6,2-литровым компрессорным двигателем V8, развивающим 717 л.с. К новому модельному году Dodge обновила масл-седан, добавив в его грозный облик обвес с раздутыми колесные арки и прибавивший к его ширине почти 9 см. Соответственно, изменились бамперы. Этот же обвес доступен в качестве опции для младшей версии R/T Scat Pack.

Одним только экстерьером апгрейды не ограничились. Установлены пружины, жесткость которых увеличена на 35% и более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости. Гидроусилитель руля уступил место электрическому усилителю. За дорогу седан держится 20-дюймовыми колесами с шинами Pirelli P Zero с шинами 305/35 — они шире, чем у дорестайлингового Hellcat.