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Эксперты рассказали правду о «глушилках» дорожных камер 

Рамблер 40 минут назад
Фото: ТАСС
Эксперты издания «Автовзгляд» проанализировали работу «глушилок» полицейских комплексов фото— и видеофиксации, якобы помогающих водителям избежать штрафов. Оказалось, заявленных характеристик приборов недостаточно, чтобы обмануть дорожные камеры.
В качестве примера специалисты взяли недавно появившийся в продаже прибор под недвусмысленным названием «Глушилка камер ГИБДД». Аппарат стоит 1490 рублей и состоит из небольшого пластикового корпуса с антенной и разъёмом для подключения в прикуриватель. «Глушилка», по заверениям разработчиков, способна делать автомобиль невидимым для дорожных камер. На сайте производителя говорится, что прибор создаёт помехи для комплексов фиксации нарушений на расстоянии в 50 метров, что поможет уберечь водителя от штрафов за превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной и езду по встречке.
Эксперты уверяют, что заявленных характеристик «глушилки» недостаточно, чтобы превратить авто в невидимку, поскольку современные комплексы способны фиксировать нарушения на гораздо большем расстоянии: «Крис» и «Арена» — работают в пределах 100 метров, «Кордон» и «Кречет» — 150 метров, «Стрелки» — 250 метров. В частности, измеритель скорости ЛИСД-2Ф для фиксации нарушения использует лазерный луч, от которого «глушилка» работающая в GPS-диапазоне точно не спасёт.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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