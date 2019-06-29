Volkswagen везет в Россию «налоговыгодный» Teramont

Мотор VR6 FSI с экзотической рядно-V-образной компоновкой блока цилиндров ранее предлагался на Teramont в России только в 280-сильном варианте. Но теперь атмосферный бензиновый агрегат объемом 3,6 л можно заказать в исполнении на 249 л.с., с которым будет намного ниже транспортный оброк. К примеру, в Москве налог на 280 "лошадей" составляет 42 000 рублей, тогда как за 249 "коней" это уже 18 675 рублей.

Дефорсированный двигатель по-прежнему сочетатся с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом 4Motion. Стоимость модели в стартовой для данного мотора комплектации Respect составит 3 379 000 рублей. Уже в базовой версии кроссовер имеет светодиодные фары ближнего и дальнего света с дневными ходовыми огнями, рейлинги на крыше и 18-дюймовыми легкосплавные колеса.

Все версии с 249-сильным мотором также по умолчанию оснащены адаптивным круиз-контролем с контролем дистанции и функцией автоматического торможения City Emergency Braking, а также cистемой контроля "слепых" зон и ассистентом выезда c парковки задним ходом. В комплектацию Respect также включены датчик дождя, теплоизолирующее лобовое стеклом с подогревом, автоматическое управлениее головным светом, система помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, передние противотуманки с функцией подсветки поворотов, водительское сиденье с электрорегулировкой, электропривод двери багажника и бесключевой доступ и запуска двигателя.

Оснащение версии Status расширено за счет функции памяти положения наружных зеркал и настроек водительского сиденья, цифровой приборной панели диагональю 10 дюймов и навигации. Стоимость такой машины в сочетании с двигателем 249 л.с. составляет 3 679 000 рублей.

Топовая комплектация Exclusive — это 20-дюймовые колеса, панорамная крыша со сдвижным люком, передние кресла с вентиляцией, фоновая подсветка интерьера, подогрев боковых задних сидений, парковочный автопилот Park Assist, камеры кругового обзора, а также ассистент движения по полосе Lane Assist. Обивка сидений выполнена из кожи Vienna черного, бежевого или коричневого цветов. Цена на Teramont Exclusive 249 л.с. — 3 999 000 рублей.