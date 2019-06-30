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Десятка кроссоверов китайского производства с наибольшей популярностью 

Car.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: car.ru
По результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат», были определены автомобили китайского производства, пользующиеся наибольшей популярностью.
На протяжении периода с мая по январь, жители Российской Федерации купили 9229 единиц кроссоверов и внедорожников, выпущенных китайскими автопроизводителями. Эта цифра на 10,5% меньше уровня продаж за такой же период прошлого года.
Наиболее продаваемой на территории России моделью кроссовера по-прежнему остается Geely Atlas. За указанный период было приобретено 2335 машин этой марки.
На втором месте рейтинга расположился Haval H6. За указанный период было куплено 1846 автомобилей.
Последнее место в лидирующей тройке досталось Chery T21, уровень реализации которого составил 960 штук.
На четвертое место аналитики определили Chery Tiggo, с 508 реализованными экземплярами. Следом за ним в списке наиболее популярных автомобилей расположился Lifan X60, которого на протяжении 5 месяцев было куплено 508 штук.
Вторую пятерку рейтинга открывает автомобиль Dongfeng AX7 (454 проданных автомобиля). Остальные места, с 7 по 10, заняли Haval H2 (337 реализованных машин), FAW Besturn X80 (331 сделка по продаже автомобиля), Zotye T600 (298 купленных машин), Geely Emgrand X7 (266 продаж).
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Автоновости , Lifan X60 , Geely Atlas , Geely , Chery , Geely Emgrand , FAW Besturn X80 , FAW , Lifan , Chery Tiggo
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