Десятка кроссоверов китайского производства с наибольшей популярностью

По результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат», были определены автомобили китайского производства, пользующиеся наибольшей популярностью.

На протяжении периода с мая по январь, жители Российской Федерации купили 9229 единиц кроссоверов и внедорожников, выпущенных китайскими автопроизводителями. Эта цифра на 10,5% меньше уровня продаж за такой же период прошлого года.

Наиболее продаваемой на территории России моделью кроссовера по-прежнему остается Geely Atlas . За указанный период было приобретено 2335 машин этой марки.

На втором месте рейтинга расположился Haval H6. За указанный период было куплено 1846 автомобилей.

Последнее место в лидирующей тройке досталось Chery T21, уровень реализации которого составил 960 штук.

На четвертое место аналитики определили Chery Tiggo , с 508 реализованными экземплярами. Следом за ним в списке наиболее популярных автомобилей расположился Lifan X60 , которого на протяжении 5 месяцев было куплено 508 штук.