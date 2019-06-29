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Дальнобойщиков будут лишать прав и автомобиля за перегруз 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
По словам министра, власти также будут конфисковывать автомобиль и груз недобросовестных водителей. Дитрих отметил, что подобные санкции вводятся в связи с тем, что тяжелый транспорт портит дорожное покрытие.
При этом сам глава Минтранса назвал подобные меры "очень жесткими".
Ранее ассоциация автоперевозчиков грузов "Грузавтотранс" обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением разделить ответственность за перегруз и возникающий в связи с этим ущерб дорожному полотну солидарно между грузовладельцем и грузоперевозчиком.
В ассоциации отметили, что по правилам возмещения вреда можно взыскать ущерб только с собственника большегруза, но по аналогии с кодексом торгового мореплавания и конвенцией о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов, можно сформировать практику привлечения в качестве соответчика собственника груза.
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Автоновости , Евгений Дитрих , Владимир Путин , Минтранс РФ
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