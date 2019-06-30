Редкий автомобиль Porsche 911 продается в США

В одном из автосалонов американского штата Айова выставлен на продажу Porsche 911 , доработанный известным ателье Strosek.

Немецкая тюнинговая компания по своему трактует внешний вид автомобиля Porsche 911 и предлагает своим клиентам еще один спортивный автомобиль с оригинальным дизайном. В США это немецкое ателье не так известно, тем не менее, компания существует уже 48 лет и имеет определенную известность и популярность.

Спортивная машина Porsche 911 имеет свою многолетнюю историю и узнаваемость. В компании утверждают, что существует определенная преемственность поколений всех моделей авто с 1963 года. До настоящего времени заднеприводный автомобиль купе имеет узнаваемый дизайн, который не подвергается каким-то глобальным изменениям. И все-таки в Strosek попытались внести свою лепту в изменение внешнего облика знаменитой модели.

Спортивное купе 1977 года выпуска, подверглось основательному тюнингу. Передняя и задняя части кузова подверглись определенной доработке. Корпус автомобиля имеет черный цвет, колеса пятиспицевые, хромированные. На машине установлен мотор объемом 2,7 литра. Тюнингованный автомобиль появился в продаже в Соединенных Штатах.