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Редкий автомобиль Porsche 911 продается в США 

Car.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Car.ru
В одном из автосалонов американского штата Айова выставлен на продажу Porsche 911, доработанный известным ателье Strosek.
Немецкая тюнинговая компания по своему трактует внешний вид автомобиля Porsche 911 и предлагает своим клиентам еще один спортивный автомобиль с оригинальным дизайном. В США это немецкое ателье не так известно, тем не менее, компания существует уже 48 лет и имеет определенную известность и популярность.
Спортивная машина Porsche 911 имеет свою многолетнюю историю и узнаваемость. В компании утверждают, что существует определенная преемственность поколений всех моделей авто с 1963 года. До настоящего времени заднеприводный автомобиль купе имеет узнаваемый дизайн, который не подвергается каким-то глобальным изменениям. И все-таки в Strosek попытались внести свою лепту в изменение внешнего облика знаменитой модели.
Спортивное купе 1977 года выпуска, подверглось основательному тюнингу. Передняя и задняя части кузова подверглись определенной доработке. Корпус автомобиля имеет черный цвет, колеса пятиспицевые, хромированные. На машине установлен мотор объемом 2,7 литра. Тюнингованный автомобиль появился в продаже в Соединенных Штатах.
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Комментарии2
Автоновости , Porsche 911 , Porsche
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