Ненужная электроника в современных авто

Если разобраться, то в современных автомобилях много электронных составляющих, которые в принципе являются бесполезными. Только денег стоят.

Поговорим о тех, которые действительно не нужны. Ведь электроника должна делать нашу жизнь проще, но никак не усложнять.

Клаксон. Одна из необходимых элементов любого авто. До недавних времен была примитивна и проста. Нажимаешь на резиновую грушу, и из рожка раздается громкий звук, который будет слышен еще далеко. В автомобилях, в связи с развитием технологического прогресса, теперь стоят электромагниты, мембраны, прерыватель, токосъемники, провода, кнопочки. Всё сложно. И это для того, чтобы был звук.

Поворотники. Такая же ситуация с реле-прерывателем поворотников. Состав простой — нихромовые ниточки, резисторы, электромагниты. Нитка нагревалась и остывала, цепь размыкало и замыкало, а лампочки включались и выключались. Простота да и только. А ещё эта конструкция так хорошо щёлкало, что было слышно водителю, включил ли он поворотник или нет.

Но увы, конструкцию пришлось усложнить. Прибавили ко всей системе транзисторов да побольше и получилось всё это бесконтактным. Сконструировали неплохо. Но из-за этого характерный звук исчез! Пришлось еще и пищалки прицепить, чтобы не забывали выключить поворотник.

Светодиоды. Экономичные и долговечные штуки. Но из-за этого в блоке управления фарами в иномарках необходимо нынче использовать систему охлаждения. И еще один нюанс — по сути, сами светодиоды не издают тепла, поэтому в зимнее время во время снегопада образуются на фарах корки изо льда, которые не тают. Поэтому нужно еще и подогрев стекол на фарах. А вот с обыкновенными лампами такого не было.

Ручник. Был обычный тросиковый привод на задние колеса. Увы, сейчас изготовили всё электронным. Всё стало до такой степени сложно, что настроить его могут лишь программисты. Теперь в случае, если у вас отказали тормоза, ручник вас не спасет, как это было раньше.

Итог. Пройдет время, никто не вспомнит о «прародителях» современных электронных начинок. Вот было раньше — по наследству часы передавались. Вот там механизм впечатляет. Много лет пройдет, а они работать будут.

Да вот с нынешними часами так не получится. Захотели вы своим внукам по наследству подарить Samsung Gear S3, да вот толку мало будет — электроника сломается, накроется. Да и никто ремонтировать не захочет, выкинут и купят новое, покруче.

Так что, вывод прост — не стоит гнаться за новомодными электронными модернизациями авто. Ведь всё новое — это хорошо забытое старое. Не видитесь на обертку, внутри могут быть свои «прелести».