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Как спасти авто от солнца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Специальные шторки, максимальная тонировка, гибкие отражатели, тент. Издание «АвтоВзгляд» рассказало о способах защиты салона машины от яркого летнего солнца.
По мнению издания, лучшим способом защиты салона от выцветания является парковка машины в тени, чтобы исключить воздействие прямых солнечных лучей. Однако этот способ не всегда доступен технически и владельцам машин приходится применять другие защитные средства.
Первое, что издание называет среди таких средств — индивидуальный тент, который защищает о солнца не только салон, но и лакокрасочное покрытие автомобиля. Его натягивают на машину целиком на время ее стоянки. Однако полотнище тента, которое приходится постоянно возить с собой, занимает место в багажнике и работа по натягиваю и сниманию его «не каждой хрупкой женщине по плечу», отмечает издание. Среди менее трудоемкий способов защиты автомобиля указываются тонировка и гибкий отражатель.
«С окнами задних дверей и задним стеклом поступаем радикально: тонируем «наглухо» — покрываем чуть ли не самой темной пленкой, с минимальным процентом светопропускания. С лобовым и передними боковыми стеклами такой фокус не пройдет. Однако под лобовое стекло на время стоянки можно устанавливать специальный гибкий отражатель. Он, в первую очередь предназначен для защиты от нагрева салона, но и от выгорания попутно предохраняет», — указывается в статье.
При этом передние боковые стекла можно защитить «занавесочками», отмечает издание, указывая и минус такого приспособления — монтаж.
«Вместо подобной драпировки можно использовать съемные шторки — те, которые при необходимости быстро лепятся на стекло с помощью присосок или клейкой основы. Их можно заказать даже четко под размер окон своей машины, чтобы время стоянки в салон проникало минимум света. Перед началом движения шторки легко демонтируются и убраются», — подчеркивает издание.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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