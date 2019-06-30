Как спасти авто от солнца

Специальные шторки, максимальная тонировка, гибкие отражатели, тент. Издание «АвтоВзгляд» рассказало о способах защиты салона машины от яркого летнего солнца.

По мнению издания, лучшим способом защиты салона от выцветания является парковка машины в тени, чтобы исключить воздействие прямых солнечных лучей. Однако этот способ не всегда доступен технически и владельцам машин приходится применять другие защитные средства.

Первое, что издание называет среди таких средств — индивидуальный тент, который защищает о солнца не только салон, но и лакокрасочное покрытие автомобиля. Его натягивают на машину целиком на время ее стоянки. Однако полотнище тента, которое приходится постоянно возить с собой, занимает место в багажнике и работа по натягиваю и сниманию его «не каждой хрупкой женщине по плечу», отмечает издание. Среди менее трудоемкий способов защиты автомобиля указываются тонировка и гибкий отражатель.

«С окнами задних дверей и задним стеклом поступаем радикально: тонируем «наглухо» — покрываем чуть ли не самой темной пленкой, с минимальным процентом светопропускания. С лобовым и передними боковыми стеклами такой фокус не пройдет. Однако под лобовое стекло на время стоянки можно устанавливать специальный гибкий отражатель. Он, в первую очередь предназначен для защиты от нагрева салона, но и от выгорания попутно предохраняет», — указывается в статье.

При этом передние боковые стекла можно защитить «занавесочками», отмечает издание, указывая и минус такого приспособления — монтаж.