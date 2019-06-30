LADA 2121 вышла на первое место по перепродажам на рынке SUV

Лидером рынка SUV с пробегом остается отечественная LADA 2121, сообщают в «Автостат Инфо». За январь-май этого года в России было продано 35 467 ед. LADA 2121 с пробегом, на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (36 072 авто).

Рейтинг продаж на рынке премиальных автомобилей

Второе место на рынке кроссоверов и внедорожников с пробегом в России занял Chevrolet NIVA. Перепродажи этой модели составили 29 650 ед., что оказалось почти на 6% больше перепродаж прошлого года (28 006 ед.). Кроссовер Toyota RAV4 стал третьим в сегменте SUV с пробегом. За январь-май было продано 14 439 подержанных Toyota RAV4, на 8% меньше прошлогоднего результата (15 671 ед. авто). Четвертое место на рынке б/у SUV занял Nissan Qashqai — 13 454 перепроданных ед. (+5%), а пятое — Toyota Land Cruiser (13 036 ед., -23%).

За первые пять месяцев 2019 года в России, согласно данным «Автостат Инфо», было продано 436 606 подержанных SUV, что на 3,3% меньше прошлогоднего результата перепродаж (451 548 ед. авто). Объем продаж на рынке подержанных кросоверов и внедорожников в мае этого года сократился на 17% и составил 86 026 ед., тогда как годом ранее было продано 103 639 таких машин.