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«Обочечников» не признали помехой справа 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Согласно разъяснению Верховного суда России, участник движения, нарушивший ПДД, в частности выехавший на обочину, не имеет преимущества. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным здания, пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения. Одной из тем, описанных в постановлении пленума, стал выезд на обочину в нарушение правил дорожного движения.
В судебной практике известны случаи, когда водители, двигаясь по обочине, врезались в машины, поворачивающие направо из основного ряда. Такие участники аварии впоследствии пытались доказать (в том числе в судах), что ехали прямо, не меняя траекторию движения, и им должны были уступить дорогу. В постановлении пленума разъясняется, что такого права у нарушителя нет и уступать ему никто не обязан, поскольку машина двигалась там, где запрещено правилами, отмечается в статье.
Согласно разъяснению ВС России, также не нужно уступать дорогу, если автомобиль двигается по «встречке» на улице с односторонним движением, либо выезжает на перекресток под красный свет.
По информации газеты «Известия», парламент Кабардино-Балкарской Республики ранее внес в Госдуму России законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
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