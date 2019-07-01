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Тариф «Платона» вырос на 14 копеек 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Платон
Тариф госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам вырос с 1 июля на 14 копеек, до 2,04 рубля за километр, сообщил Минтранс РФ.
Размер индексации тарифа государственной системы "Платон" с 1 июля снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции. Он составляет 14 копеек, таким образом размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог равен 2,04 рубля за километр, следует из сообщения ведомства.
"Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", — пояснял глава Минтранса Евгений Дитрих.
Тариф госсистемы "Платон", который платят большегрузы в счет ущерба, наносимого федеральным дорогам, до этого составлял 1,9 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, индексация тарифа должна проводиться ежегодно с 1 июля на уровень накопленной инфляции, однако в прошлом году она была отложена на этот год.
По мнению Дитриха, примененный подход с растягиванием увеличения тарифа на накопленную инфляцию позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы "Платон", что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.
По данным Минтранса, в госсистеме "Платон" зарегистрированы 1,2 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 миллиардов рублей.
За счет этих средств уже отремонтировано свыше 2 тысяч километров дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах. Также в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" на основании выбора грузоперевозчиков выполнен ремонт 700 километров федеральных дорог, ведется реконструкция трассы Р-243 от Костромы до Перми.
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Автоновости , Евгений Дитрих , Минтранс РФ
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