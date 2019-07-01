Эксперт предположил, когда в России могут вырасти цены на топливо

Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до конца июня. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). Продлевать соглашения еще раз не планируется.

Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, рассказывали в Минфине

"Несмотря на то, что официально соглашение не продлевается, думаю, что устное "джентльменское" соглашение у нефтяников с правительством остается — о том, что в июле и, скорее всего, в августе они не будут поднимать цены в рознице, соответственно и на опте. То есть сдерживание де-факто будет продолжаться", — сказал РИА Новости Юшков.

По мнению эксперта, взамен правительство обещает увеличить выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке.

"Я думаю, что схема примерно такая. И к сентябрю как раз-таки уже будет понятно нефтяным компаниям, хватает ли тех денег, которые теперь будут платить по повышенной демпфирующей надбавке, компенсировать им их расходы от сдерживания цен на внутреннем рынке", — отметил собеседник агентства.

По его прогнозам, если к сентябрю нефтяники сообщат, что средств для компенсации не хватает и требуется снова увеличить демпфирующую надбавку, этому может противодействовать Минфин, и тогда оставшиеся объемы недополученных денег нефтяники могут получить за счет роста цен на топливо.