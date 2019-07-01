Автолюбителям посоветовали готовить кошельки

Эксперт определил срок подорожания бензина в РФ

«Думаю, что устное «джентльменское» соглашение у нефтяников с правительством остается», — подчеркнул Юшков.

По его мнению, устные договоренности будут действовать и в июле, и в августе, поэтому цены не будут расти ни в опте, ни в рознице. Если стоимость бензина будет повышаться, то не раньше сентября, считает эксперт.

По мнению Юшкова, в обмен на продолжение неофициального сдерживания цен правительство увеличит выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке. К сентябрю нефтяные компании поймут, хватает ли тех денег, которые поступают по повышенной демпфирующей надбавке, на компенсацию расходов от сдерживания цен на внутреннем рынке.

Если денег не хватит и потребуется снова увеличить демпфирующую надбавку, это может не одобрить Минфин , и тогда нефтяники поднимут стоимость топлива.

30 июня завершилось действие очередного соглашения властей с нефтяниками о заморозке цен на бензин. В правительстве решили не продлевать договоренности, так как скорректированный демпфирующий механизм должен, по их мнению, сдержать цены в пределах инфляции. Этот механизм представляет собой обратный акциз, который компенсирует нефтепереработчикам часть разницы между ценой экспортной альтернативы и внутренней ценой.

Ранее президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, в котором заявил, что в 2019 году нефтепереработка переживает кризис, а цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже выросли в среднем на 20 процентов, что отражается и на мелком опте.

Среди причин роста цен президент НТС назвал сокращение объема производства, связанное с ремонтами на НПЗ, уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок и на экспорт. Для решения проблемы Баженов предложил властям вдвое снизить акцизы на топливо «Евро 5» и повысить продажи топлива на бирже.