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Названы 10 самых доступных автомобилей в России 

Авторамблер + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидером стала отечественная Lada Granta со средней ценой 522,9 тыс. руб. — не только дешевая, но и сверхпопулярная: за пять месяцев было продано 52,3 тыс. экземпляров.
В рейтинге "Автостата" участвуют 250 моделей бюджетного сегмента, представленных на российском рынке. Аналитики также учли цены комплектаций и объемы продаж с января по май 2019 года.
Вторую позицию занимает японско-тольяттинский Datsun on-DO со средней стоимостью 529,9 тыс. руб. и 7,5 тыс. реализованных авто. Замыкает первую тройку еще одна Lada — универсал 4x4 стоимостью 563,8 тыс. руб. и с 12,7 тыс. проданных машин, что обеспечивает ему 13 строчку в рейтинге продаж.
На четвертом месте снова Datsun — хэтчбек mi-DO с ценой 617,7 тыс. рублей. Но по продажам он занимает только 77 место из-за скромных 1,2 тыс. единиц.
Следом идут сразу две модели Renault: Sandero (690,1 тыс. руб.) и Logan (699,1 тыс. руб.), которые расположились на 51 и 24 месте по продажам.
На седьмом месте и по цене, и по продажам снова любимая соотечественниками Lada — Largus с ценой 704 тыс. руб. и 16,3 тыс. реализованных авто.
Замыкают десятку доступных авто Lifan Solano (706,8 тыс. руб.), Lifan X50 (737,5 тыс. руб.) и УАЗ "Хантер" (746,8 тыс. руб.). В рейтинг продаж ни одна из трех моделей не вошла — удалось продать только 505 Solano, 325 X50 и 431 "Хантер".
С 1 июля АвтоВАЗ поднял цены на "Лады". Среди них все комплектации Lada Granta и Lada Vesta, а также универсал Largus.
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Автоновости , Lada Largus , Datsun , Lifan Solano , Lada Granta , Lifan , Lada Vesta , Lada , УАЗ , Renault Sandero , Renault , Lifan X50 , Datsun on-DO , Автоваз
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