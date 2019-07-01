Водителей захотели защитить от частных камер

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД должны находиться только в собственности госорганов, сообщает РИА Новости. Предложение аргументируется тем, что сегодня многие «частники» нарушают права автовладельцев.

По данным агентства, авторы инициативы — группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым . Разработчики полагают, что все дорожные камеры, работающие в режиме автоматической фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения должны находиться в собственности РФ или российских регионов, поскольку многие частные владельцы комплексов действуют из своей личной заинтересованности.

«Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников (владельцев) транспортных средств», — приводит издание слова из пояснительной записки к законопроекту.

При этом отмечается, что передвижные комплексы фиксации нарушений скоростного режима, устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где водители чаще всего допускают «незначительные нарушения».