Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителей захотели защитить от частных камер 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД должны находиться только в собственности госорганов, сообщает РИА Новости. Предложение аргументируется тем, что сегодня многие «частники» нарушают права автовладельцев.
По данным агентства, авторы инициативы — группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым. Разработчики полагают, что все дорожные камеры, работающие в режиме автоматической фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения должны находиться в собственности РФ или российских регионов, поскольку многие частные владельцы комплексов действуют из своей личной заинтересованности.
«Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников (владельцев) транспортных средств», — приводит издание слова из пояснительной записки к законопроекту.
При этом отмечается, что передвижные комплексы фиксации нарушений скоростного режима, устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где водители чаще всего допускают «незначительные нарушения».
Законопроект также призван разрешить правительству РФ определять требования к дорожным камерам и места для их установки.
Комментарии
Автоновости , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обочечников» не признали помехой справа6
Какие праворульные машины запретили ввозить в РФ
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки82
Самые знаковые модели в истории АвтоВАЗа
LADA 2121 стала лидером по перепродажам SUV1
Видео
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
00:13
Вождение пьяного генерал-майора Росгвардии сняли на видео
ДТП
02:20
Путин выступил с требованием по автомобилистам
Автоновости
02:18
Блогеры показали, как помыть машину на ходу
Бортжурнал
01:10
Легковушка устроила ДТП с ослом
ДТП
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:24
Водителей будут лишать прав за грязь
Автоновости Бортжурнал
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
03:39
На Крымском мосту «побит» рекорд скорости
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение