Водителей захотели защитить от частных камер 

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД должны находиться только в собственности госорганов, сообщает РИА Новости. Предложение аргументируется тем, что сегодня многие «частники» нарушают права автовладельцев.
По данным агентства, авторы инициативы — группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым. Разработчики полагают, что все дорожные камеры, работающие в режиме автоматической фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения должны находиться в собственности РФ или российских регионов, поскольку многие частные владельцы комплексов действуют из своей личной заинтересованности.
«Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников (владельцев) транспортных средств», — приводит издание слова из пояснительной записки к законопроекту.
При этом отмечается, что передвижные комплексы фиксации нарушений скоростного режима, устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где водители чаще всего допускают «незначительные нарушения».
Законопроект также призван разрешить правительству РФ определять требования к дорожным камерам и места для их установки.