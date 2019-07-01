Какие праворульные машины запретили ввозить в РФ

С 1 июля в России начал действовать запрет на ввоз некоторых категорий транспортных средств с правым рулём, сообщает Deita.ru. В первую очередь ограничения коснулись минивэнов и спецтехники.

С первого дня июля 2019 года на территорию РФ из-за рубежа запрещено ввозить автомобили с числом посадочных мест больше восьми: минивэны и микроавтобусы. Кроме того табу распространяется на некоторые виды спецтехники: самосвалы, рефрижираторы, манипуляторы и автобусы категорий М2 и М3 с правым рулем.

Нововведения в законодательстве, начавшие действовать с 1 июля 2019 года, также содержат в себе требования для ввоза легковых праворульных автомобилей. Так, каждая машина, привозимая из-за рубежа и оснащённая рулевым колесом с правой стороны, по доставке на территорию РФ должна получить специальный сертификат безопасности, гарантирующий соответствие авто принятым в России ГОСТам. Получить документ можно будет в спецлабораториях.

Ранее аналитики зафиксировали рост спроса на автомобили с правым рулём. Автоэксперты пришли к выводу, что жители страны торопятся пересесть на подержанные японские машины до введения нового ГОСТа. По данным аналитического агентства «Автостат», с января по май 2019 года в России было приобретено 186 тысяч автомобилей с правым рулём. В аналогичный период в 2018 году объём продаж был на 3,6% меньше, заявляют эксперты.