Интерес россиян к дизельным авто упал

Доля машин, оснащённых дизельным двигателем, составляет 7,7% от общего авторынка России, выяснили эксперты агентства «Автостат». В прошлом году этот показатель составлял 8,1%, что на 0,4 п.п. выше.

Исследование было проведено с января по март 2019 года, сообщается на сайте организации.

Среди дизельных автомобилей 80% продаж пришлось на внедорожники и кроссоверы.