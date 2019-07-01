Владельцам люксовых авто поднимут штрафы

Замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил увеличить размер штрафа для россиян с люксовыми автомобилями, систематически нарушающих правила парковки. Об этом сообщает агентство «Москва».

По мнению Афонского, владелец дорого автомобиля, нарушивший правила парковки один или два раза, мог ошибиться, но если речь идет о постоянных нарушениях, необходимо дополнительное наказание.

«То есть время должно расставить все на свои места», — заявил депутат.

На прошлой неделе в «Московском паркинге» рассказали , что водители авто премиальных марок чаще остальных прячут номера при парковке. С января 2019 года было выявлено 1728 Mercedes и 1656 BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» отмечали, что это не помогает автомобилистам избежать штрафов: пешие инспекторы освобождают номера машин, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату.

В организации также сообщали, что за три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировали более девяти тысяч автомобилей люксовых брендов. На штрафстоянки отправились 404 Porsche , 18 Bentley , 11 Maserati , восемь Rolls-Royce , три Lamborghini и один автомобиль Ferrari . Владельцам этих машин назначили штрафы в пять тысяч рублей.