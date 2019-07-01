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Владельцам люксовых авто поднимут штрафы 

Рамблер 4 часа назад
Замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил увеличить размер штрафа для россиян с люксовыми автомобилями, систематически нарушающих правила парковки. Об этом сообщает агентство «Москва».
По мнению Афонского, владелец дорого автомобиля, нарушивший правила парковки один или два раза, мог ошибиться, но если речь идет о постоянных нарушениях, необходимо дополнительное наказание.
«То есть время должно расставить все на свои места», — заявил депутат.
На прошлой неделе в «Московском паркинге» рассказали, что водители авто премиальных марок чаще остальных прячут номера при парковке. С января 2019 года было выявлено 1728 Mercedes и 1656 BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами.
В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» отмечали, что это не помогает автомобилистам избежать штрафов: пешие инспекторы освобождают номера машин, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату.
В организации также сообщали, что за три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировали более девяти тысяч автомобилей люксовых брендов. На штрафстоянки отправились 404 Porsche, 18 Bentley, 11 Maserati, восемь Rolls-Royce, три Lamborghini и один автомобиль Ferrari. Владельцам этих машин назначили штрафы в пять тысяч рублей.
«Несмотря на наличие рядом платных парковок, некоторые владельцы дорогих иномарок выбирают не платить за стоянку автомобилей, а «бросить» автомобиль в неположенном месте», — подчеркнули в «Московском паркинге».
Комментарии2
Автоновости , Видео , BMW , Bentley , Lamborghini , Rolls-Royce , Ferrari , Porsche , Maserati , Владимир Афонский , Госдума
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