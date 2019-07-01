В России массово отзывают Porsche Panamera 

Производитель автомобилей Porsche Panamera заявил об отзыве нескольких автомобилей в связи выявленным дефектом, сообщает радиостанция «Говорит Москва». При неблагоприятных условиях машины могут самовоспламеняться.
По данным радиостанции, несовершенство конструкции зафиксировано в контрольном блоке управления вентилятором кондиционера, в котором может произойти короткое замыкание из-за попадания влаги. Отмечается, что отзыву подлежат 2 тысячи 55 автомобилей, сошедшие с конвейера с декабря 2010 года по октябрь 2017 год. На всех машинах планируется доработать и заменить контрольные блоки. До тех пор эксперты Porsche не рекомендуют владельцам Panamera ставить машины на крытых парковках вблизи от других автомобилей.
Ранее отзыв производителя был назван в качестве основной причины падения спроса на российский хэтчбек Lada Xray. По данным аналитиков, последний раз клиенты автосалонов активно интересовались Xray в феврале текущего года: тогда повышение спроса было зафиксировано на уровне +0.4%. Далее динамика пошла по нисходящей: в апреле был зарегистрированы минимальные показатели — российский хэтчбек приобрели почти в половину меньше автолюбителей, чем в апреле 2018 года. Эксперты полагают, что на спрос автолюбителей повлиял отзыв почти 1000 авто модели Xray с начала текущего года. Производитель выяснил, что у машин, проданных с января текущего года, слишком высока вероятность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.