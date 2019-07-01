В России массово отзывают Porsche Panamera

Производитель автомобилей Porsche Panamera заявил об отзыве нескольких автомобилей в связи выявленным дефектом, сообщает радиостанция «Говорит Москва». При неблагоприятных условиях машины могут самовоспламеняться.

По данным радиостанции, несовершенство конструкции зафиксировано в контрольном блоке управления вентилятором кондиционера, в котором может произойти короткое замыкание из-за попадания влаги. Отмечается, что отзыву подлежат 2 тысячи 55 автомобилей, сошедшие с конвейера с декабря 2010 года по октябрь 2017 год. На всех машинах планируется доработать и заменить контрольные блоки. До тех пор эксперты Porsche не рекомендуют владельцам Panamera ставить машины на крытых парковках вблизи от других автомобилей.