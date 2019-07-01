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На Украине вступил в силу запрет на импорт автомобилей из России 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Решение правительства Украины о запрете ввоза в страну транспортных средств вступило в силу. Об этом сказано в сообщении Государственной фискальной службы Украины.
"С 1 июля 2019 года постановлением кабинета министров Украины от 15 мая 2019 года номер 535 запрещен ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств позиций 8702-8704, в соответствии с УКТВЭД, которые происходят из Российской Федерации", — сказано в сообщении.
В нем также уточняется перечень документов, которые подтверждают страну происхождения транспортных средств.
Ранее в правительстве заявляли, что введение такого запрета осуществляется "в ответ на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины". Кроме того, с 1 марта 2020 года на Украину запретят ввозить из России подержанные железнодорожные и трамвайные вагоны.
В список торговых ограничений также попало сырье для изготовления цемента, все готовые виды готового цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукция ветеринарной медицины. Эмбарго коснется спичек, фанерной продукции, обоев, изделий легкой промышленности, обуви, проводов, труб, металлических сеток, крепежных изделий, стальной посуды, хлебопекарного оборудования.
Правительство Украины 15 мая этого года уже запретило импортировать из РФ портландцемент, а также глиноземный, шлаковый, суперсульфатный и другие гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в виде клинкеров; клееную фанеру и аналогичные материалы из слоистой древесины.
Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов и некоторые минеральные удобрения, железнодорожное оборудование.
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Автоновости , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС
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