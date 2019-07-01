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Infiniti обновила цены на автомобили в России 

Автоновости дня 3 часа назад
Фото: ©РИА Новости/Александр Демьянчук
С 1 июля 2019 года все модели Infiniti, представленные на российском рынке, доступны по новым ценам. Также с сегодняшнего дня на весь модельный ряд марки действует специальная ставка 4,5% по кредитной программе Infiniti Finance.
Так, седан Q50 2019 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления второго поколения предлагается по цене от 2 300 000 рублей за версию Luxe Pack 1 с 2,0-литровым двигателем.
Городской кроссовер QX50 с двигателем VC-Turbo в комплектации Pure по специальной программе лояльности с июля доступен по цене от 2 849 000 рублей. На все остальные комплектации действует специальная программа лояльности по trade-in с выгодой до 150 000 рублей.
Семейный кроссовер QX60 в комплектации Elegance с обновленным 3,5-литровым двигателем доступен минимум за 3 145 000 рублей.
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