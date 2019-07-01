Штраф за неправильную парковку для «Майбаха» будет в разы выше, чем для «Лады»

В России, как известно, две беды. И одна из них, в свою очередь, сопряжена с еще двумя: частными камерами видеофиксации и платными парковками. И если с первой, кажется, власти наконец-то вот-вот уже разберутся, то в отношении второй есть и социальный запрос, и законодательные инициативы как по либерализации этой системы, так и по ее ужесточению. Именно такая новая инициатива озвучена сегодня.

Суть предложения — в увеличении размера штрафа за неоднократное системное нарушение правил парковки для владельцев автомобилей люксовых брендов. Автор — депутат от "Единой России" , заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский ,), который сам лично и поделился своими соображениями с Агентством городских новостей "Москва".

"Если мы говорим о владельцах дорогих авто, то речь, на мой взгляд, должна вестись о том, что если нарушение носит не эпизодический, а системный характер, то именно здесь и должно быть дополнительное наказание (повышенный размер штрафа — прим. Агентства "Москва"). То есть если человек один раз неправильно припарковался или два раза — это, возможно, ошибка, человек забыл оплатить парковку. Но если нарушение по отдельным физически лицам носит системный характер, то, на мой взгляд, меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены", — пояснил Афонский.

Напомним, что ранее пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" приводила данные, согласно которым за последние три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировано более 9 тыс. автомобилей люксовых брендов. При этом отмечалось, что несмотря на наличие рядом платных парковок, некоторые владельцы дорогих автомобилей всеми доступными способами стараются не платить за стоянку, а оставить машину в неположенном месте.

Стоит также отметить, что определенный резон в такой инициативе есть, и продиктован он не только отмеченной патологической склонностью владельцев дорогих машин парковаться "на халяву". Ранее предлагалось иное нововведение: соотносить размер штрафа (в частности, за нарушение скоростного режима) с доходом владельца автомобиля, как это делается в Финляндии, Швейцарии и ряде других стран. Но ведь наши-то владельцы не так просты, как финны, швейцарцы и "прочие разные шведы": ездят в " Майбахах " да в " Роллс-Ройсах ", а чуть штрафы и алименты, так официально сплошь и рядом либо минимальную зарплату получают, либо вообще безработными числятся — и что с них взять? А так — все четко: каков автомобиль, таков и штраф, и неважно, кому он принадлежит — самому "безработному" или его троюродному дедушке по линии бывшей тещи.

Ну, а на сегодняшний день, согласно Кодексу об административных правонарушениях Москвы, неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. руб. — хоть "Майбах" так ежедневно паркуй, хоть допотопные "Жигули" единственный раз по случаю.